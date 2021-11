Le Ghana répond à Hugo Broos et l'Afrique du Sud après le penalty contesté : "Les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait"

L'Afrique du Sud n'ira pas à la Coupe du monde, mais la défaite est très difficile à avaler dans le camp des 'Bafana Bafana'.

La déception de l'élimination reste immense dans le camp d'Hugo Broos et des 'Bafana Bafana' car au-delà de la défaite, la frustration vient du penalty très léger accordé au Ghana, qui a inscrit l'unique but de la rencontre.

Du côté de l'Afrique du Sud, une plainte a été déposée et la fédération demande à ce que le match soit rejoué.

Le Ghana a tenu à réagir via son le directeur de la communication de la fédération : "L'arbitre du match était correct. Nous avons également déjà joué dans des endroits où l'arbitre n'était pas à notre avantage, mais nous ne nous sommes jamais plaints. Par exemple, lors du match contre l'Éthiopie, l'arbitre a pris certaines mauvaises décisions. Et lorsque nous avons joué contre le Zimbabwe à Cape Coast, nous avons concédé un penalty. Donc les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Nous respectons leur décision d'aller à la FIFA, mais je crains que cela ne change pas le résultat du match", a répondu Henry Asante Twum sur Joy Sports.