🎥 Premier League : Sambi Lokonga et Arsenal subissent la dure loi des Reds

Arsenal et Sambi Lokonga (titulaire) se déplaçaient à Anfield pour le compte de la 12e journée de Premier League. Un déplacement chez le 5e pour un 4e classé qui est bien remonté au classement après un début de saison catastrophique.

Mais incapables de vraiment se montrer dangereux avant le repos, les Gunners ont dû subir la loi des Reds dans leur antre.

Sadio Mané (39e) ouvrait le score de la tête peu avant la pause, sur un coup franc de Trent Alexander-Arnold.

Sadio Mane goal ⚽ The Senegalese attacker heads home another terrific Trent Alexander-Arnold cross 🔴 pic.twitter.com/7jc9NnEYBl

Arsenal tentait timidement de réagir après le repos, mais Liverpool doublait rapidement le score pour se mettre aux abris. Nuno Tavares se manquait et offrait une passe décisive à Diogo Jota qui n'en demandait pas tant (52e).

Le Belge était remplacé avant l'heure de jeu par Maitland-Niles. Liverpool restait dangereux, via Mané, Salah ou encore Jota. Le trio alertait Ramsdale à plusieurs reprises, alors qu'Alison restait attentif comme sur la tentative d'Aubameyang (66e).

Mais Arsenal prenait finalement l'eau et ne pouvait rien devant Salah (73e) puis Minamino (77e) qui enfonçaient les Gunners au terme de belles démonstrations collectives.

Les Reds s'adjugent le choc et reviennent sur le leader Chelsea au classement. Arsenal reste aux portes du Top-4.

Mohamed Salah goal ⚽



It was inevitable. Beautiful play from Jota finds Sadio Mane who crosses for Salah to finish 🔴



Liverpool 3-0 Arsenal#EPL #LIVARS pic.twitter.com/YlGK0zRQsN