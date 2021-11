🎥 Serie A : David Okereke (ex-Bruges) offre une victoire précieuse à Venise, but spectaculaire de Keita Baldé pour Cagliari

Ce début d'après-midi proposait plusieurs rencontres importantes en bas de tableau, à l'occasion de la 13e journée de Serie A.

Bologne - Venise

Après une première période sans buts, l'ancien Brugeois David Okereke (60e) a offert une victoire très importante au promu face à Bologne et Arthur Theate (titulaire). Venise se donne de l'air en bas de tableau, alors que Bologne manque l'occasion de rejoindre le top-5.

Salernitana - Sampdoria

Un auto-but de Di Tacchio (40e) puis un but de Candreva (43e) permettent aux visiteurs de sortir de la zone rouge au classement.

Sassuolo - Cagliari

Razvan Marin (titulaire) et Cagliari ont arraché un point précieux en déplacement. Scamacca (37e) ouvrait pourtant le score pour Sassuolo, mais l'ancien monégasque Keita Baldé égalisait trois minutes plus tard d'un superbe geste acrobatique. Après le repos, Berardi (51e) transformait un penalty pour remettre Sassuolo aux commandes. Mais les Sardes ne lâchaient rien et obtenaient également un penalty cinq minutes plus tard, que transformait Joao Pedro (56e).