Une blessure a empêché un Lillois de signer au Barça

Ces blessures l'éloignent d'ailleurs des terrains depuis le début de la saison.

Freiné par les blessures, Renato Sanches (24 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison) ne parvient pas à montrer toute l'étendue de son talent avec Lille. Le milieu de terrain portugais aurait d'ailleurs dû rejoindre le FC Barcelone, l'été dernier, sans un nouveau pépin physique.

"Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises. Le foot, ce n'est que des hauts et des bas et je suis habitué. J'ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération. Parce que si tu ne récupères pas, plus aucun club ne s'intéresse à toi", a expliqué le champion d'Europe 2016 pour L'Equipe.

Pour rappel, Arsenal et le Milan AC sont sur les rangs pour enrôler le Dogue.