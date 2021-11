Chelsea gifle la Juventus, Koni De Winter fait ses débuts professionnels

Chelsea a écrasé la Juventus dans ce choc de Ligue des Champions, reprenant la tête de sa poule.

Les deux équipes qualifiées, on les connaît dans cette poule : Chelsea et la Juventus. Mais les Blues ont autoritairement repris la tête de leur poule en giflant la Vieille Dame ce mardi soir. Alors que Romelu Lukaku était sur le banc, c'est Trevoh Chalobah qui a inscrit son premier but en Ligue des Champions, sur une phase qui fera parler en Italie puisqu'Antonio Rüdiger semblait avoir touché le ballon de la main (1-0, 25e).

En seconde période, il n'y en aura que pour Chelsea, mortel en contre-attaque : dans un angle compliqué, Reece James fusille Szczesny pour faire le break (2-0, 55e). C'est ensuite, peu après, un splendide solo de Ruben Loftus-Cheek au terme d'une phase collective de haut vol qui permettra à Callum Hudson-Odoi de faire 3-0 de tuer le match (58e).

Hudson-Odoi a la conclusion d’un but extraordinaire.



Thomas Tuchel est un roi, Chelsea est magnifique.



Merci pour ce moment. pic.twitter.com/TA4xoMwx8P — Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) November 23, 2021

Côté Juve, on soulignera tout de même la montée au jeu de Koni De Winter, dans des conditions compliquées : l'international Espoirs belge dispute tout simplement là ses premières minutes chez les professionnels, et chez le champion d'Europe s'il-vous-plaît. Un quatrième but s'ajoutera à la liste, signé Timo Werner (90e+5), sur lequel De Winter n'est pas coupable.

Désormais, pour viser la première place, la Juve devra faire mieux que Chelsea contre Malmö, sachant que les Londoniens vont à Saint-Pétersbourg.

Le Zenit évite le pire

Et les Russes ont quant à eux sauvé le plus important à Malmö : leurs trois points d'avance sur leur adversaire du jour. Mené dès la 28e de jeu, le Zenit Saint-Petersbourg s'offrira le luxe de manquer un penalty via Dzyuba et n'égalisera ... qu'à la 90e+6 (1-1).