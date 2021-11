🎥 La réponse d'une supportrice de Wolfsburg au but d'Erling Haaland

Le Borussia Dortmund s'est imposé sur la pelouse de Wolfsburg.

La belle victoire de Dortmund à la Volkswagen Arena lui permet de prendre la tête provisoire du classement, devant le Bayern (qui accueille Bielefeld).

Mais ce but marque également le retour d'Haaland qui a inscrit le 3e but des siens, moins de dix minutes après son entrée en jeu. Cette réalisation marque également le 50e but du Norvégien en autant de rencontres de Bundesliga.

Pas de quoi impressionner cette supportrice de Wolfsburg, alors que le Norvégien célébrait son but...