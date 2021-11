Surprise: Cristiano Ronaldo sur le banc pour le choc à Chelsea

Michael Carrick a décidé de se passer, au moins dans un premier temps, des services de CR7 à Stamford Bridge.

Le choc du week-end anglais oppose Chelsea à Manchester United, ce dimanche (coup d'envoi 17h30) avec une surprise de taille dans la composition des Red Devils: Cristiano Ronaldo ne débutera pas la rencontre.

Marcus Rashford est aligné devant et sera soutenu par Bruno Fernandes et Jadon Sancho notamment. Une décision surprenante, brièvement expliquée par Michael Carrick au micro de Sky Sport. "On a fait quelques changements pour donner un peu plus de fraîcheur à l'équipe. J'ai eu une bonne discussion avec Cristiano à ce sujet", précise le coach interimaire des Red Devils.

Du côté de Chelsea, Romelu Lukaku débute lui aussi sur le banc, comme l'avait annoncé Thomas Tuchel vendredi. Timo Werner et Callum Hudson-Odoi arpenteront l'attaque des Blues en début de match.