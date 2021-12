Une légende de Liverpool s'en est allée

Ray Kennedy est décédé ce mardi des suites de la maladie de Parkinson à 70 ans. L'ancien milieu de terrain anglais, passé également par Arsenal pendant cinq ans, a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1977, 1978 et 1981, de la Coupe UEFA en 1976, champion d'Angleterre en 1976, 1977, 1979, 1980 et 1982 sous la tunique de Liverpool. Il Kennedy laisse derrière lui un palmarès XXL et une empreinte indélébile dans l’histoire des Reds.

We are mourning legendary former player Ray Kennedy, who has passed away at the age of 70.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Ray’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace Ray, 1951-2021