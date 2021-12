Charleroi: les nominés pour le titre de Zèbre du mois

Qui sera élu joueur du mois de novembre au Sporting de Charleroi? C'est aux supporters d'élire leur joueur du mois, mais le Sporting a déjà commencé le travail en nominant quatre joueurs. Ali Gholizadeh, Martin Wasinski, Ryota Morioka et Marco Ilaimaharitra sont les quatre candidats.

En octobre, c'est Hervé Koffi qui avait été plébiscité, il avait succédé à Adem Zorgane, Anass Zaroury et Jules Van Cleemput, élus lors des trois premiers mois de la saison.

🏆 Élisez votre Player of the month powered by @unibetbelgium et remportez un maillot dédicacé 🦓



👉 Qui allez-vous choisir entre Marco, Ryota, Ali & Martin ? 🔥#RCSC #Unibet #POTM pic.twitter.com/U2GmoE3nAJ