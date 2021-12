Dries Mertens prolongera-t-il au Napoli ? "Le club ne veut plus payer cette somme"

Dries Mertens arrive en fin de contrat au terme de cette saison et dispose d'une clause qui lui permet de prolonger automatiquement aux mêmes termes qu'actuellement. Mais le club pourrait hésiter.

Dries Mertens (34 ans) réalise une saison de qualité, auteur de 5 buts en 12 matchs depuis son retour de blessure et même récemment redevenu titulaire chez les Partenopei. Mais en juin prochain, il sera en fin de contrat. "Il veut rester, il l'a encore dit clairement dimanche dernier", explique Maurizio Nicita, journaliste de la Gazzetta dello sport, à Sporza.

"Dans son contrat existe une clause : il peut prolonger pour un an aux mêmes conditions qu'actuellement, à savoir 4,8 millions d'euros net par an". Problème : le Napoli n'aura peut-être plus envie de dépenser cet argent. "Le club est sain financièrement mais ne veut plus payer une telle somme. Pas seulement pour Mertens, pour qui que ce soit, il y a aussi des soucis avec une éventuelle prolongation de Lorenzo Insigne", pointe Nicita. "Le club veut baisser ses salaires. Il n'y a pas d'accord et ça peut devenir un problème. Je ne m'attends pas à ce qu'ils trouvent une solution avant le printemps, quand le club saura s'il dispute la C1. Auquel cas il y aura un peu plus de budget".