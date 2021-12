Mondial 2022: la FIFA rejette la plainte de l'Afrique du Sud

La Fédération sud-africaine peut encore faire appel.

Le duel décisif entre l'Afrique du Sud et le Ghana s'était joué sur un penalty et une décision arbitrale litigieuse. Lésée et estimant que le match avait été émaillé de plusieurs autres mauvaises décisions l'Afrique du Sud de Hugo Broos avait décidé de porter plainte auprès de la FIFA.

Une plainte qui vient d'être rejetée par l'instance internationale. Les rêves de Coupe du monde s'éloignent encore un peu plus pour Hugo Broos et les Bafana Bafana qui, suite à cette défaite, avaient pris la deuxième place de leur groupe en éliminatoires et sont donc écartés des barrages. Mais il reste encore un recours à la fédération sud-africaine, qui peut faire appel de cette décision.