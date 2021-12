🎥 Serie A : Saelemaekers inscrit son premier but de la saison et contribue à la victoire de l'AC Milan

Le Diable Rouge a participé à la victoire facile de son équipe contre Salernitana.

Alexis Saelemaekers a enfin débloqué son compteur but cette saison avec l'AC Milan. L'ailier droit a inscrit le deuxième but des siens lors de la victoire 2-0 contre Salernitana. Franck Kessié s'était chargé d'ouvrir la marque un peu plus tôt dans la rencontre. Lors de sa célébration, le Diable Rouge a brandi le maillot de Simon Kjaer pour lui rendre hommage. L'international danois s'est blessé au niveau des ligaments et sera indisponible pour six mois.

Au classement, les Milanais comptent 38 points et reprennent provisoirement la tête en Serie A. En attendant Naples qui affronte l'Atalanta ce samedi.