Les impressionnantes statistiques de Thibaut Courtois avec le Real

Le portier des Diables impressionne avec le Real. Un sentiment confirmé par les chiffres, comme le développait AS dans son édition de jeudi.

À nouveau décisif le week-end dernier contre Séville, et encore mercredi contre l'Athletic Bilbao, Thibaut Courtois réalise un excellent début de saison avec le Real Madrid. Il affiche d'ailleurs des statistiques impressionnantes entre les perches madrilènes.

Pourtant, le portier belge réalise relativement peu de clean sheets: à peine 4 depuis le début de la saison en 15 matchs de Liga. Mais ça ne l'empêche pas d'être "le meilleur gardien de Liga", selon AS, qui appuie son résonnement avec des chiffres.

80% de ballons arrêtés, 14 arrêts décisifs

Le Real a disputé, toutes compétitions confondues, 20 matchs cette saison et Thibaut Courtois a détourné 61 des 77 tentatives auxquelles il a eu à faire face. Un solide ratio de près de 80% de ballons arrêtés. Et Thibaut Courtois est aussi, et de loin, le gardien le plus décisif de Liga.

En championnat, selon les chiffres d'InStat, il a réalisé 14 arrêts décisifs, c'est plus que tous les autres portiers d'Espagne. Derrière le Diable Rouge, on retrouve, dans l'ordre, Yassine Bounou (FC Séville, 11 arrêts décisifs), Alex Remiro (Sociedad, 8 arrêts décisifs) et Ian Oblak (Atletico, 7 arrêts décisifs).

Des statistiques que Thibaut Courtois aura l'occasion d'améliorer à nouveau samedi soir, à l'occasion du choc entre le Real Madrid, leader, et la Real Sociedad troisième de Liga, déjà reléguée à sept points des Merengue.