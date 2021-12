🎥 📷 Scènes chaotiques à Sclessin, la police a dû intervenir

Ce dimanche soir, un triste spectacle a eu lieu 脿 Sclessin lors du choc wallon entre le Standard de Li猫ge et le Sporting de Charleroi. Monsieur Laforge a d没 interrompre la rencontre 脿 deux minutes du terme alors que les Carolos menaient 0-3.

Le Standard de Liège s'est fait humilier par Charleroi ce dimanche et les supporters liégeois n'ont pas apprécié. À l'heure de jeu, monsieur Laforge avait dû interrompre la partie à cause de jets de fumigènes sur la pelouse. Alors que le match touchait à sa fin, de nouveaux fumigènes ont été jetés sur le terrain avant un envahissement de terrain. Les fans en colère sont allés jusqu'à la tribune des visiteurs et leur ont même envoyé des projectiles. Il a fallu plusieurs minutes à la police pour intervenir.

馃槨 Certains fans du Standard ont lancé des fumigènes vers le kop des Zèbres #STACHA 馃摳 @MitroGoaaaal pic.twitter.com/lWzjD3dilA — Ma Pro League (@MaProLeague) December 5, 2021

Et bien…. #STACHA pic.twitter.com/3isrp2d3LK — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) December 5, 2021