La prestation remarquée d'Adem Zorgane au Standard

Brillant et décisif, l'Algérien a séduit, dimanche soir, à Sclessin.

Le Sporting de Charleroi a délivré une prestation convaincante sur la pelouse du Standard, dimanche soir. En grande partie grâce à un quatuor performant dans l'entrejeu. Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Adem Zorgane et Ali Gholizadeh ont été très solides, malgré le repositionnement du Japonnais.

"Il a fallu quelques minutes, peut-être un peu trop longtemps pour trouver les repères, mais ils ont été très complémentaires et de plus en plus au fil du match", analysait Edward Still en conférence de presse.

Et Adem Zorgane en a profité pour se mettre en évidence. Ses infiltrations et ses passes en profondeur ont mis la défense liégeoise en difficulté. "Ce match illustre les qualités qu'il a", estime le coach du Sporting. "Maintenant, la prochaine étape pour lui, c'est de trouver cette régularité qui va lui permettre de franchir un cap..."