Le bon coup des Zèbres au Standard: "L'une des prestations les plus matures de la saison"

Charleroi a dû faire le gros dos en début de match, avant de rouler sur le Standard grâce à une efficacité remarquable et à un plan bien appliqué.

Si le match n'a pas pu aller à son terme, Edward Still était forcément satisfait des 87 minutes disputées par ses hommes sur la pelouse du Standard.

Pourtant, le début de match a été compliqué pour le Sporting de Charleroi. "Le Standard a très bien commencé, ils nous ont fait souffrir pendant 10 à 15 minutes et il a fallu un arrêt d'Hervé Koffi à un moment clé", reconnaît le T1 carolo.

"Après ce premier quart d'heure difficile, on a pu imposer notre jeu"

Ensuite, Charleroi a pris le dessus, en transformant sa première belle occasion. "Après avoir subi, on a pu imposer notre jeu, avec et sans ballon, et on a concrétisé très vite nos occasions", se réjouit Edward Still. Suffisant pour faire dérailler le Standard.

A 0-3, la messe était dite et le coach du Sporting peut féliciter ses joueurs. "Dans l'ensemble, c'était l'une de nos prestations les plus matures et les plus sérieuses depuis le début de saison", insiste-t-il. Une prestation convaincante qui permet à Charleroi de boucler le premier tour dans le top 4.