Chaos à Sclessin, Standard-Charleroi arrêté

Dans tous les bons coups, Shamar Nicholson a brillé contre le Standard, mais le match n'a pas été à son terme: il a été arrêté à la 87e après des jets de fumigène et avant un envahissement de terrain.

Sans Selim Amallah, mais avec Maxime Lestienne et Arnaud Bodart, le Standard n'avait pas le droit à l'erreur contre un Sporting de Charleroi aligné dans la même composition que la semaine dernière contre Anderlecht.

Poussés par leur public, les Rouches ont rapidement pris les commandes de la rencontre et se créent d'ailleurs les premières opportunités. Si la tête de Jackson Muleka (6e) n'est pas cadrée, le centre-tir d'Aron Dönnum, en revanche, prend la direction de la lucarne et il faut un Hervé Koffi vigilant pour empêcher l'ouverture du score.

Finalement, c'est Charleroi qui va ouvrir le score, quelques minutes plus tard. Grâce à une récupération de Shamar Nicholson et à une passe en profondeur d'Adem Zorgane. Arnaud Bodart repoussera pourtant la tentative de Gholizadeh, mais Nicholson a suivi et termine le travail. Un but qui a refroidi les Rouches, pourtant auteurs d'un bon début de match. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. À quelques minutes de la pause, et au terme d'une action confuse, Stefan Knezevic poussait le ballon au fond et jetait un deuxième coup de froid sur Sclessin.

Le deuxième, mais pas le dernier! Alors que le Standard a manqué de réalisme en zone de conclusion, c'est tout l'inverse de Charleroi. Au retour des vestiaires, les Zèbres enfoncent le clou via l'inévitable Shamar Nicholson. Un but d'abord annulé par l'arbitre de la rencontre, mais validé après intervention du VAR.

La coupe est pleine pour les supporters qui provoquent l'interruption de la rencontre en lançant des fumigènes sur la pelouse. Mais aussi pour les joueurs du Standard, qui n'ont jamais semblé en mesure de réduire l'écart une fois de retour sur la pelouse. Le match n'a d'ailleurs pas été à son terme: à trois minutes de la fin, de nouveaux fumigènes lancés sur la pelouse ont forcé monsieur Lardot à arrêter la rencontre avant la fin.