Le Standard va devoir désormais regarder derrière lui au classement : "Il faut d'abord sécuriser notre position"

Le Standard de Liège est plongé dans la crise. Le matricule 16 était mené 0-3 quand monsieur Laforge a sifflé la fin de la rencontre à deux minutes du terme à cause de jets de projectiles. Les Liégeois n'y arrivent plus.

Le Standard de Liège vient de subir un nouveau revers. De subir même une véritable humiliation sur sa pelouse contre le Sporting de Charleroi qui met fin à une série de treize ans sans victoire à Sclessin. Les Rouches occupent la 13ème place avec 20 points au compteur soit 4 unités de plus que le Cercle de Bruges, barragiste.

Après avoir analysé la rencontre, Luka Elsner a avoué que le matricule 16 va devoir désormais regarder vers le bas dans un premier temps avant d'envisager le top 8 voire le top 4. "En effet, il faut d'abord sécuriser notre position car il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Vu notre classement et la qualité du contenu que nous produisons, il ne faut pas sauter les étapes. Il faut assurer notre position avant de trouver les arguments pour aller chercher plus haut. C'est une évidence et un objectif pour le prochain match", a souligné le coach des Rouches.