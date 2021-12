Marc Van Ranst : "Les supporters ont marqué un auto-but, les prochains matchs se joueront à huis-clos"

Le virologue le plus connu du pays a pris l'habitude de s'exprimer concernant le football, et les incidents de ce week-end ne lui ont naturellement pas échappé.

C'était l'un des gros "ouf" de soulagement après le dernier Codeco : les rencontres de Jupiler Pro League pourraient continuer à se dérouler avec public, masqué et sans consommations au stade. Mais à peine deux jours plus tard, et alors que le port du masque n'a pas été respecté partout ce week-end, voilà que les deux chocs de dimanche ont été secoués par les débordements des supporters locaux. Le choc wallon entre le Standard et Charleroi a même été arrêté avant son terme, et des dizaines de supporters liégeois sont montés sur le terrain pour demander des comptes à leur équipe.

Marc Van Ranst, virologue le plus célèbre du Royaume, n'y va pas par quatre chemins : "Une petite bande de hooligans qui se comporte mal s'est assuré que les prochains matchs se jouent à huis-clos chez nous, comme aux Pays-Bas", tweete-t-il après la rencontre. "Les supporters belges avaient l'occasion de montrer qu'ils pouvaient se comporter de manière sûre. Ils ont marqué un auto-goal", ajoute ensuite Van Ranst.