Bilan parfait pour l'Ajax, carton pour l'honneur pour Dortmund, première place pour le Real

Le Real a fait le job contre l'Inter, le Borussia a soigné sa sortie en Ligue des Champions et l'Ajax continue d'épater.

Dans le groupe C, alors que le classement était figé avant les coups d'envoi, il n'y a pas eu photo. L'Ajax n'a fait qu'une bouchée du Sporting grâce à des buts de Sébastien Haller, sur penalty, d'Antony, de Neres et de Berghuis (4-2).

Et Dortmund, avec Thomas Meunier et Axel Witsel n'a laissé aucune chance à Besiktas. Malen et des doublé de Reus et Haaland permettent au Borussia de concocter une victoire pour l'honneur (5-0). Les Borussen poursuivront leur campagne européenne en Europa League, le Sporting et l'Ajax filent en huitièmes de finale.

Dans le groupe C, le seul enjeu de la soirée, c'était la première place que se disputaient l'Inter et le Real à Madrid. Une première place que le Real a tranquillement vaildée grâce à des superbes buts de Toni Kroos et Marco Asensio (2-0). Eden Hazard en a profité pour faire son retour à la compétition: il a joué les dix dernières minutes.

Enfin, le Shakhtar et le Sheriff Tiraspol ont partagé l'enjeu pour l'honneur dans la dernière rencontre de la soirée (1-1). Le champion de Moldavie poursuivra sa route en Europa League.