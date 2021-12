L'Antwerp clôture sa campagne européenne avec une victoire !

Les Anversois se sont imposés 1-0 au Bosuil face à l'Olympiakos

Pour ce match sans réel enjeu - si ce n’est celui du coefficient UEFA côté belge et la première place côté Grec - , Bryan Priske décide de titulariser l’attaquant allemand Eggestein en lieu et place de Frey. Balikwisha, Dessoleil, Almeida et Bataille sont titulaires pour rencontrer l’Olympiakos, leader du championnat grec. Malgré les stars présentes côté Athénien (Lala, M’Vila, Vaclik, Sokratis, Rony Lopes, Tiquinho ou encore l’ancien d’Eupen et d’Anderlecht Onyekuru), ce sont bien les Anversois qui se sont imposés ce soir devant leur public.

Début de match idéal

Dès la 7e minute, les Anversois prennent l’avantage. Après une belle course, Benson sert parfaitement Balikwisha sur le côté gauche. Le Diablotin s’infiltre, crochète et tire, sa frappe est déviée par Cissé et termine au fond des filets.

Les Grecs réagissent directement sur corner via Sokratis, mais ça passe au-dessus (11e). Les Anversois se montrent très dangereux en phases offensives et profitent bien des grands espaces laissés au milieu du jeu. Ils se montrent très généreux et volontaires, à l’instar d’un De Laet qui ne compte pas ses efforts et d’un Benson très en vue, qui bute sur Vaclik à la 23e. Les Grecs, mauvais dans leurs transmissions et leurs attaques placées, à l’image d’un Tiquinho complètement à côté de ses pompes ou d’un M’Vila qui ne peut pas faire mieux que quelques frappes sans danger (19e et 43e), n’arrivent tout simplement à trouver assez de répondant dans ce premier acte.

Un Antwerp solide en seconde mi-temps...jusqu'à la fin

Les Grecs changent leur fusil d’épaule pour cette deuxième mi-temps, 3 (!) changements sont opérés. Leur bloc est plus haut, leur pressing est plus intense, à l’instar d’une récupération avec M’Vila qui tire, ca termine dans les gants de Butez (51e). Priske décide également à l’heure de jeu de remplacer ses deux défenseurs centraux : Dessoleil, blessé, sort pour Engels ; De Laet est remplacé par le jeune Quyrinen (58e).

Ce sont encore les Anversois qui se montrent les plus dangereux, avec un déboulé de Balikwisha dans le rectangle qui force Vaclik à un magnifique arrêt (63e) et deux belles occasions pour un tout grand Manuel Benson, l’un des hommes forts de l’Antwerp ce soir (70e et 72e).

Dans le dernier quart d’heure, Frey et Samatta (à la place d’Eggestein et de Benson) montent pour tenter de tuer le match et profiter d’une potentielle reconversion offensive.

En fin de match - période qui, on le sait, ne leur a pas souri cette année en Europe-, les Anversois restent sérieux, solidaires – à l’image d’un excellent retour d’Almeida ou de Verstraete qui se sacrifie en déviant une grosse frappe de Cissé - et décrochent une belle victoire en guise d’acte de fin de leur aventure européenne. Place maintenant au championnat et à la coupe de Belgique pour le matricule 1 !

L'Olympiakos est quand à lui repêché pour le barrage avec les autres deuxièmes issus des groupes de l'Europa League et les troisièmes des groupes de Ligue des Champions.

Ons Europese avontuur eindigen op een positieve noot! ✅🎶 #RAFC #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/C50JAOCV6p — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 9, 2021