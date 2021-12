Wouter Vrancken : Malines a un nombre "incroyable" de blessés

Le coach est revenu en conférence de presse sur la situation actuelle et la longue liste de blessures que doivent subir les Malinois.

Wouter Vrancken a fort à faire du côté de Malines, actuellement à une belle 7e place du classement, qui compte une kyrielle de blessés dans ses rangs à l'heure de défier l'Union Saint-Gilloise. Selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws, le coach du Malinwa s'est exprimé quant à la situation :

"Nous avons une liste incroyable de blessures. Avec le staff, nous avons regardé si nous n'avions peut-être pas assez bien géré les joueurs. Mais la plupart d'entre elles sont des blessures d'impact, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle."

La liste est en effet longue, 12 joueurs sont sur actuellement sur le carreau. "Bateau a une couronne. Hairemans n'est pas encore en forme après sa blessure au genou contre le Cercle Brugge. Druijf ne jouera pas avant la nouvelle année. Cuypers n'est manifestement pas encore là...".

La situation de Gustav Engvall est également préoccupante. L'international suédois s'est en effet à nouveau blessé. "ll a mal atterri à l'entraînement aujourd'hui et tout son poids a atterri sur sa cheville. Il a eu un grave gonflement et est allé directement à l'hôpital. Nous devrons attendre les résultats, mais il va nous manquer pendant des semaines. "Il a travaillé dur pendant sa rééducation pour revenir sur le terrain et redevenir l'ancien Engvall. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il avait du mal mentalement, car il avait l'impression de ne pas être important pour l'équipe. Mais ces dernières semaines, il s'est remis à s'entraîner dur. Nous voulions l'amener de plus en plus dans les semaines à venir, avec l'idée qu'il pourrait se lâcher à nouveau après la nouvelle année. Mais maintenant, il doit faire face à ce revers. C'est terrible pour lui. Je n'en suis toujours pas heureux."

Le coach est néanmoins confiant pour le choc de ce dimanche : "Je sais de quoi mes joueurs sont capables, et je suis persuadé que les gars en forme seront là. "