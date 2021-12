Bundesliga : le Bayern remonte Mayence, Dortmund accroché à Bochum

Les Bavarois se sont fait peur mais sont parvenus à arracher les trois points. De son côté, Dortmund n'a pas eu cette même chance.

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont été mis à mal ce week-end en Bundesliga. Menés 0-1 contre Mayence à la mi-temps, les Bavarois ont finalement réussi (non sans peine) à s'imposer 2-1 grâce à des réalisations de Coman (53e) et Musiala (74e).

De son côté, le BVB, qui alignait uniquement Thomas Meunier (Witsel est resté sur le banc alors que Thorgan Hazard est monté pour les 20 dernières minutes), a dû se contenter d'un match nul 1-1 contre Bochum. Brandt s'est chargé de sauver les siens en inscrivant le but égalisateur à la 85e minute.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Leipzig, sous les ordres de son nouveau coach Domenico Tedesco, s'est imposé 4-1 contre M'Gladbach. Fribourg s'est incliné 1-2 contre Hoffenheim alors que le Hertha Berlin a fait 2-0 contre Bielefeld.

Au classement, le Bayern compte désormais 37 points et possède six longueurs sur Dortmund, qui conserve sa deuxième place.