Carlo Ancelotti: "Hazard revient en bonne forme"

Eden Hazard devrait recevoir du temps de jeu ce soir dans le derby.

Tous les regards seront tournés vers Madrid ce soir en Espagne, où le Real Madrid reçoit l'Atletico dans le derby. En conférence de presse d'avant match, Carlo Ancelotti a révélé qu'Eden Hazard revenait en bonne forme et devrait recevoir du temps de jeu ce soir: "Hazard a eu beaucoup de soucis physiques. Maintenant, il est beaucoup plus en forme. Il a joué dix minutes contre l'Inter en Ligue des Champions. Le fait qu'il soit mieux physiquement, cela veut dire qu'il peut avoir plus de minutes. Il recevra du temps de jeu contre l'Atletico car il est en bonne condition."