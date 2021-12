L'Inter écrase Cagliari et prend les commandes de la Serie A

Le champion en titre monte pour la première fois de la saison sur le trône en Italie.

Après le partage du Milan AC samedi soir et la défaite de Napoli ce dimanche, l'Inter avait une occasion en or à saisir, à domicile, contre l'avant-dernier de Serie A, Cagliari. Les Nerazzuri n'ont pas laissé passer l'occasion.

Ils ont même infligé une sévère claque aux Sardes. Avec Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu et Nicolo Barella dans tous les bons coups. L'attaquant argentin a ouvert le score en première période, il a loupé un penalty juste avant la pause, mais il a quand même inscrit un second but après le repos.

L'Inter chipe la première place à l'AC

À l'assist sur le but d'ouverture, l'ailier turc a inscrit le troisième but de l'Inter. Le médian italien a lui délivré deux assists: un pour Lautaro Martinez, l'autre pour Alexis Sanchez, qui avait fait le break en tout début de seconde période.

Une démonstration (4-0) et voilà l'Inter en tête du championnat avec 40 points. C'est une unité de plus que l'AC Milan, l'Atalanta est à trois points et le Napoli, quatrième, pointe à quatre longueurs du nouveau leader.