Pedri: "Laissez-moi terminer mon contrat, puis on verra"

Après un marathon de 72 matchs la saison dernière, Pedri connaît un petit coup physique qui ne l'a pas empêché de remporter le Golden Boy et le trophée Kopa.

Il y a peu, Pedri a prolongé son contrat au Barça jusqu'en 2026, acceptant par la même occasion qu'il soit accompagné d'une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Dans un entretien accordé à Tuttosport, le jeune milieu de terrain a donné ses idées d'avenir: "Si avec cette somme ni le PSG ni Manchester City ne pourront me signer ? Je suis heureux comme ça. Je suis né dans une famille où on supporte le Barça et j'ai accompli mon rêve. Laissez-moi jouer ici jusqu'en 2026, comme le dit mon contrat, et puis nous en reparlerons."