🎥 Encore un grand match de Thibaut Courtois contre l'Atletico: "Je travaille pour ça"

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Thibaut Courtois, à nouveau décisif avec le Real, dimanche soir.

Si Eden Hazard attend désespérément sa chance sur le banc, Thibaut Courtois, lui, n'en finit pas de bluffer son monde entre les perches du Real Madrid. Dimanche soir, le portier belge a, encore, été très précieux dans le derby de Madrid.

Auteur de plusieurs parades décisives à 0-1 et à 0-2, le Diable Rouge reste sur quatre matchs consécutifs sans encaisser. "On travaille pour ça, pour avoir les bons réflexes et pour aider l'équipe. Je suis content d'avoir réussi une nouvelle clean sheet et surtout d'avoir pris les trois points", se réjouit Thibaut Courtois au micro de Real Madrid TV.