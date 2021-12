Bundesliga: nouvelle désillusion pour Leipzig, Hoffenheim loupe le coche

Rien ne va plus pour le RB Leipzig, à nouveau battu samedi après-midi. Hoffenheim a, de son côté, loupé l'occasion de s'installer sur le podium.

Le RB Leipzig enchaîne les contre-performances en Bundesliga depuis le début de la saison. Les bourreaux de Bruges en Ligue des Champions ont subi leur sixième défaite de la saison, samedi après-midi, contre l'Arminia Bielefeld (0-2) et restent coincés à une modeste neuvième place.

Hoffenheim a également loupé une belle occasion cet après-midi: grâce à un but dans les arrêts de jeu d'Akpoguma, le TSG a pourtant arraché le point du partage contre 'Gladbach (1-1), mais loupe l'occasion de s'installer sur le podium et reste quatrième, avec le même nombre de points que Leverkusen, qui jouera dimanche.

Les gagnants de l'après-midi sont l'Union Berlin et l'Eintracht Francfort. Grâce à un but de Max Kruse, l'Union s'est imposée à Bochum et s'installe à la sixième place de Bundesliga. Jesper Lindstrom a inscrit l'unique but de la rencontre entre Francfort et Mayence, l'Eintracht pointe au cinquième rang.