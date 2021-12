"Maintenant ou jamais" pour Eden Hazard

Carlo Ancelotti a annoncé qu'Eden Hazard serait titulaire ce dimanche, la presse madrilène estime qu'il n'aura pas le droit à l'erreur.

Après de longues semaines sur le banc des remplaçants, Eden Hazard va enfin avoir du temps de jeu avec le Real. C'est en tout cas ce qu'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse: "Il sera titulaire parce qu'il le mérite."

Et les quotidiens spécialistes du Real estiment que c'est une occasion que ne peut pas gâcher le Brainois. A l'image d'AS qui met la pression sur le numéro 7 des Merengues dans son édition de samedi avec un "maintenant ou jamais", équivoque en Une.

Pour le journal sportif de Madrid, c'est même "la dernière balle d'Eden Hazard". "Revoir la meilleure version de l'ailier belge? Ce sera difficile ou impossible et on le sait à Madrid, mais le Real espère tout de même qu'il va améliorer son rendement pour au moins pouvoir le vendre en fin de saison", estime AS.