Marco Verratti ne panique pas: "Tout est une question de temps"

Le milieu de terrain du PSG sait que les nouveaux joueurs peuvent mettre du temps à s'acclimater.

Malgré les résultats satisfaisants, le Paris Saint-Germain ne séduit pas dans le jeu. L’une des raisons concerne l’adaptation de certaines recrues dans le collectif parisien. Ce qui n’inquiète absolument pas le milieu du PSG Marco Verratti (29 ans, 9 matchs en L1 cette saison).

"Parfois les débuts sont un peu difficiles, a confié l’Italien sur PSG TV. "Messi ou Hakimi, on les connaît tous, mais sur le terrain, c’est différent. Mais je pense que quand tu joues avec des joueurs très forts et très techniques, c'est plus facile d'avoir une connexion tout de suite parce qu’au final, on parle le même football. Et puis ce n’est pas difficile de jouer avec ce type de joueur."

"C'est facile de faire une passe à Kylian (Mbappé), même si le ballon est long, parce qu’il peut le récupérer avec sa vitesse. C’est facile de faire une passe à Messi, qui peut faire un contrôle incroyable avec son pied, a-t-il imaginé. C’est pour ça que je pense qu’avec ces joueurs-là, tout n’est qu’une question de temps, pour construire des choses collectives, et pas seulement entre eux et moi. Mais je sais que ça va aller, ça va aller vite."

Pour Verratti, l’addition de ces grands talents finira forcément par payer.