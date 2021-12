Pluie de matchs reportés en Angleterre suite au Covid

Alors que 5 matchs étaient déjà reportés en Premier League ce samedi suite aux cas de Covid dans les effectifs, la rencontre entre Aston Villa et Burnley a subi dernièrement le même sort...Le club entrainé désormais par Steven Gerrard a communiqué en effet que "le nombre de cas positifs au sein de leur effectif a augmenté". Le seul match qui est maintenu pour l'instant est Leeds-Arsenal, à 18h30.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.