Un autre Diable Rouge positif au Covid-19

Albert Sambi Lokonga n'a pas fait le déplacement à Leeds United avec Arsenal. Et pour cause. L'ancien médian du Sporting d'Anderlecht est positif au Covid-19 comme l'a annoncé le club londonien, avant le coup d'envoi de la rencontre.

Après Kevin De Bruyne, Koen Casteels et Thorgan Hazard, qui avaient contracté le coronavirus juste après le dernier rassemblement des Diables Rouges, et après Romelu Lukaku, testé positif cette semaine, c'est donc un autre Diable Rouge qui entame une période de quarantaine.

🚨 Sambi Lokonga misses today's game after testing positive for Covid



Get well soon, Sambi 👊