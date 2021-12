L'agent de Jonathan David prévient le LOSC : il ne faudra pas compter sur lui encore longtemps ...

Jonathan David réalise une superbe saison avec Lille, en championnat et en Ligue des Champions. Il ne devrait cependant pas faire long feu chez les Dogues.

Les supporters du LOSC seraient bien inspirés des performances de Jonathan David tant qu'ils le peuvent : le Canadien de 21 ans, auteur de 11 buts en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions, dispute sa dernière saison dans le Nord, à en croire son agent Nick Mavromaras. Interrogé par Radio Canada, il a été très clair concernant l'avenir de l'ex-Gantois : "L'objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas", affirme-t-il.

Mavromaras détaille ensuite les options de son poulain : "La Premier League est une belle option pour lui, je pense qu'il aime aussi l'Espagne parce qu'il aime le ballon, les joueurs techniques. Ce sont ses deux priorités mais on ne peut rien exclure, qui sait avec le PSG et les grands clubs italiens". L'art de se laisser toutes les portes ouvertes, donc. L'agent de David précise cependant qu'aucune offre officielle n'a encore été émise auprès du LOSC. "Je ne peux pas vous dire son prix, mais c'est le foot, et Jonathan sait qu'il fait partie des jeunes attaquants les plus cotés au monde", pointe Nick Mavromaras. David est sous contrat jusqu'en 2025 et est estimé à 50 millions par Transfermarkt, mais pourrait clairement partir pour un montant plus élevé.