Jack Grealish, l'un des flops de l'été, veut mieux faire : "C'est plus difficile que ce que j'imaginais"

Transféré contre 117 millions d'euros l'été dernier, Jack Grealish est loin d'avoir donné satisfaction avec deux buts et deux assists en 13 matchs de Premier League.

Jack Grealish (26 ans) était sur le banc lors du précédent match de championnat et n'en a pas décollé, "sanctionné" par Pep Guardiola après avoir fait la fête avec Phil Foden suite à la victoire contre Leeds lors de laquelle l'international anglais a inscrit son deuxième but de la saison en championnat. Grealish est conscient qu'il n'en fait pas assez cette saison : "Mon début de saison est correct mais j'ai beaucoup plus à donner", reconnaît-il dans Sky Sports.

"C'est bien plus difficile que ce que je l'imaginais. Les standards à Manchester City sont très élevés, sur le terrain et en dehors. Je continue à m'adapter. Je sais que cela prenait parfois un an à certains joueurs pour s'adapter et ce sera peut-être le cas pour moi", continue Grealish. "Je veux marquer plus et donner plus d'assists l'année prochaine".