Jean-Michel Aulas fait le bilan et annonce des changements

Déçu de la première partie de saison de son équipe, mais persuadé que l'OL va remonter au classement, le patron des Gones évoque des "changements" à venir, sans donner plus de précisions.

Ce samedi, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a fait le bilan de l’année 2021 dans une vidéo postée sur le compte Twitter du club rhodanien.

"13e, ce n'est pas la place de l'Olympique Lyonnais", reconnaît le patron des Gones. "Nous avons la certitude que des points positifs existent. Il faut trouver la bonne coordination. Nous avons un entraîneur et un staff de qualité, choisis à une époque où nous avions la certitude que les choses allaient bien réussir. Nous avons des joueurs de qualité mais c'est vrai, nous n'avons pas toujours réussi les performances que nous souhaitions. Le championnat n'a, pour le moment, pas fait toutes ses différences. On peut imaginer, au travers d'un stage de reprise et d’un certain nombre de changements que nous allons opérer avec Vincent Ponsot et Peter Bosz, trouver les ressources nécessaires pour revenir au premier plan du championnat. C'est notre détermination et j'en ai la conviction."