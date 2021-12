📷 Globe Soccer Awards : Kylian Mbappé élu joueur de l'année, l'Italie remporte trois prix

Avec Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, la Belgique était représentée pour différents titres du Globe Soccer Awards 2021.

Finalement, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de l'année. Le buteur du Paris Saint-Germain devance ainsi le Lauréat du Ballon d’or Lionel Messi, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ou encore Erling Haaland. Robert Lewandowski, qui était également en lice, a pu se consoler avec le prix Maradona qui récompense le meilleur buteur de l'année.

C'est Gianluigi Donnarumma qui repart avec le prix du gardien de l'année, alors que Leonardo Bonucci a été élu meilleur défenseur de l'année devant son ami Chiellini, entre autres candidats. Les deux coéquipiers ont été des pions majeurs lors de la campagne victorieuse de l'Italie à l'Euro.

Known for his remarkable tackling skills and his ability to win aerial duels, Leonardo Bonucci is currently one of Juventus’ strongest players, as well as having been crucial to Italy’s success in UEFA Euro 2020. pic.twitter.com/o560v7o0S3