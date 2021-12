Polémique au Burkina Faso : "Je vais interpeller la CAF et la FIFA pour qu'elles se penchent sur cette pratique"

Convoqué pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Yacouba Nasser Yacouba Djiga (19 ans) a décidé de décliner l'invitation de son sélectionneur Kamou Malo.

Yacouba Nasser Djiga a décidé de refuser de jouer la CAN avec le Burkina Faso. Le défenseur central du FC Bâle s'est rangé derrière la décision de ses dirigeants de le retenir. Un choix qui a du mal à passer pour le Team Manager des Étalons, Aristide Bancé.

"Le FC Bâle ayant appris la sélection de Yacouba avec les Étalons, a signifié au joueur qu'il ne souhaite pas le libérer pour la CAN. Alerté par cette information, j'ai joint le joueur au téléphone pour m'enquérir de sa version et éventuellement engager des procédures pour obliger le club à le mettre à la disposition de la sélection nationale. Mais, Yacouba m'a signifié qu'il s'alignait sur la décision de son club et par conséquent ne rejoindrait pas les Étalons. J'ai donc pris note de sa décision", a expliqué l'ancien buteur de Mayence sur Facebook.

"Je vais interpeller la CAF et la FIFA pour qu'elles se penchent sur cette pratique de certains clubs qui consiste à retenir les joueurs africains appelés à défendre les couleurs de leurs pays à la CAN. Cela doit définitivement cesser. Je rappelle à tous les jeunes joueurs que porter le maillot de sa sélection nationale est l'une des plus grandes fiertés qu'un footballeur pourrait avoir tout au long de sa carrière. Il faut donc éviter de reléguer son pays au second plan", a conclu l'homme âgé de 37 ans.