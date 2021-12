Officiel : le club de Stijn Stijnen racheté par des investisseurs américains

Le club a annoncé sa reprise par un groupe international.

Le Patro Eisden Maasmechelen négociait une reprise éventuelle depuis un certain temps.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à des mois de discussions menées par Coley Parry et Sam Helmy de Common Group, ainsi que par le président actuel du Patro, Rik Vliegen, Stijn Stijnen et le capitaine Wouter Corstjens.

Parry et Helmy ont visité Maasmechelen à deux reprises et étaient présents lors de la victoire du Patro à domicile contre Rupel Boom en octobre.

Dans la foulée, Rik Vliegen, Wouter Corstjens et Stijn Stijnen ont publié une lettre ouverte sur le site du Patro : "Après une période effrénée, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons placé le club dans une situation stable. Au cours des derniers mois, de nombreux candidats ont été passés en revue, mais nous avons rapidement eu un bon feeling avec Coley Parry et Sam Helmy de Common Group."

"Il était très important pour nous de pouvoir faire un choix stable pour le Patro Eisden. Le professionnalisme avec lequel cette reprise a été menée nous a donné une grande confiance et nous conforte dans le fait que nous avons fait le bon choix pour le club. Ce fut une période incroyablement difficile pour nous, mais nous étions toujours convaincus d'une bonne issue. Nous avons persévéré et nous en sommes très fiers. Ce merveilleux club devait et doit continuer à exister et nous y sommes parvenus. Une réussite que nous chérirons tous les trois pour le reste de notre vie", indique le communiqué.