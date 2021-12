Everton-Newcastle United à son tour reporté en raison du Covid-19

Touché par le coronavirus, Newcastle United, 19e de Premier League, ne pourra pas se rendre à Everton ce jeudi (20h30). La rencontre a été reportée à une date ultérieure non-encore spécifiée. C'est la seconde rencontre de la 20e journée de PL à être postposée après Aston Villa - Wolverhampton.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙 ❌#NUFC's trip to Goodison Park to face Everton on Thursday has been postponed due to Covid-19 cases and injuries amongst the Magpies’ first team squad.