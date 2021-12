📷 Une statue de Cristiano Ronaldo fait polémique...en Inde

Cette statue, certes plus réussie que le buste en bronze à l'aéroport de Madère, n'en suscite pas moins la polémique.

Ce mardi, une immense statue de Cristiano Ronaldo a été inaugurée à Goa, en Inde, afin "d'inspirer les jeunes à jouer au football". Cependant, cette statue a reçu un accueil hostile, en raison du passé colonial de la région. Jusqu'en 1951, Goa était en effet la première implantation du Portugal en Inde. Cette année, l'état fête donc le 60e anniversaire de sa libération. L'installation d'un édifice à la gloire de la star portugaise crée donc la polémique: "Ériger une statue d’un footballeur portugais cette année est un sacrilège. Nous le condamnons", a d’ailleurs déclaré un activiste.

"Certaines personnes sont opposées à l’installation de la statue. Je pense qu’ils détestent simplement le football, a rétorqué Michael Lobo, un dirigeant local, interviewé lors de l’inauguration. Le football est un jeu où tout le monde est sur un pied d’égalité, quelle que soit sa caste, sa couleur de peau, sa religion.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT