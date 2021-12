Jonathan David se rapproche de la Premier League

Il est en pleine forme avec son club de Lille.

Récemment interrogé sur l'avenir de Jonathan David (21 ans, 27 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) à Lille, son agent Nick Mavromaras a annoncé que l'attaquant canadien voudra aller voir ailleurs en fin de saison. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus à l'étranger.

Avec l'avenir incertain de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Alexandre Lacazette, Arsenal a bien ciblé le Dogue pour renforcer son attaque la saison prochaine, confirme The Athletic. Mais les Gunners devront se montrer convaincants financièrement pour s'entendre avec le LOSC. Recruté pour 27 millions d'euros, David est estimé entre 50 et 60 millions d'euros.