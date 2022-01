Quand Ousmane Dembélé se fait accuser de mercenaire

Si l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, garde espoir de prolonger le contrat de son ailier français qui expire en juin prochain, les médias catalans, eux, n'hésitent plus à fustiger l'ancien joueur du BvB.

Ousmane Dembélé (24 ans, 8 matchs toutes compétitions cette saison) se dirige vers un départ gratuit l'été prochain. Dans un billet publié ce dimanche par le quotidien Sport, le journaliste Josep Maria Casanovas n'y est pas allé de main morte en accusant le Français de "mercenaire qui ne joue que pour l'argent".

"Dembélé est devenu une pomme pourrie dans le vestiaire", a taclé l'Espagnol. "Un joueur talentueux aux performances décevantes. Un athlète immature (…). Un homme ingrat qui ne s'est jamais intégré au club. (…) Plus qu'un coach, il a besoin d'un psychiatre. (…) Il est aussi individualiste dans la vie que sur le terrain. Son mode de vie n'est pas du tout professionnel, sa mauvaise alimentation a causé de nombreuses blessures. (…) Tu ne peux pas faire confiance à un gars qui ne te regarde pas dans les yeux et ment plus qu'il ne parle."