🎥 Alexis Saelemaekers mis à l'honneur

Alexis Saelemaekers a été désigné joueur du mois de décembre à l'AC Milan.

Pour sa troisième saison à San Siro, l'ancien Anderlechtois est apprécié des supporters Rossoneri, et est récompensé pour son travail et ses performances. Le Diable Rouge a marqué deux fois en deux matches le mois dernier.

🔝 Alexis Saelemaekers đŸ—“ïž



Relentless and decisive: our @emirates MVP from December 2021 has a message for the Rossoneri đŸ”Žâš«



Implacabile e decisivo: il nostro MVP di dicembre 2021 ha un messaggio per voi đŸ”Žâš«#SempreMilan pic.twitter.com/CKGuhLpvOx