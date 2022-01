Alfred Schreuder a rejoint le groupe brugeois : "Je suis heureux d'être là"

Alfred Schreuder dispose de peu de temps pour prendre ses marques et préparer la première échéance officielle de Bruges. Ce sera le 15 contre Saint-Trond à l'occasion de la 22e journée de JPL.

D'ici là, le Néerlandais aura jusqu'au 9 pour commencer le travail lors du stage à Marbella.

C'est en Espagne que ce dernier a donné sa première interview en tant que Brugeois, à l'aéroport de Málaga : "Nous aurons largement le temps de discuter cette semaine, mais je suis heureux d'être là", a brièvement réagi Schreuder au micro de VTM.

L'ancien adjoint de Ronald Koeman au Barça a donc rejoint l'équipe et rencontré ses joueurs pour la première fois à Marbella.

Just arrived in 🇪🇸.

Welcome, coach! ☺️ #Marbella2022 pic.twitter.com/3LEYJg2e5P