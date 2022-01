Faysel Kasmi (ex-Lierse, Standard) est libre après quelques mois dans le Golfe

Arrivé à Oman il y a quelques mois, il ne s'y est pas épanoui.

Faysel Kasmi (26 ans) se cherche un nouveau club : l'ancien milieu de terrain du Lierse et du Standard avait quitté Cherno More, en Bulgarie, où il avait relancé sa carrière ces dernières années, et rejoint Oman et le Dhofar Club en octobre dernier. Mais après 5 petits matchs (pour un but), le Belgo-Marocain a été libéré. "L'entraîneur ne me faisait pas confiance, je n'avais que des bouts de matchs", regrette Kasmi.

Kasmi est donc libre de se trouver un nouveau club et privilégierait l'Europe, lui qui a évolué en Irlande et à Chypre après son départ de Belgique. Formé au Lierse, Faysel Kasmi y a disputé 57 rencontres en pro, et compte également 6 matchs pour le Standard de Liège.