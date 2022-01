Les 3 finalistes de the Best sont connus

Les trois noms ne surprendront personne.

Ce vendredi, la FIFA a dévoilé les trois finalistes pour le prix The Best 2021 récompensant le meilleur joueur de l'année, désigné par les votes des sélectionneurs et des capitaines de toutes les équipes nationales, d’un journaliste de chaque territoire représenté par une équipe nationale et des supporters sur le site de l'instance internationale. Lauréat de l'édition 2020, l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, sera candidat à sa propre succession.

Exit Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Håland, Jorginho, N'Golo Kanté, Neymar et Kylian Mbappé, qui faisaient tous partie de la première sélection. Le Polonais sera en concurrence avec l'ailier de Liverpool, Mohamed Salah, et l'attaquant du Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Vainqueur du Ballon d'Or 2021, l'Argentin va-t-il faire coup double ? Réponse le 17 janvier prochain.