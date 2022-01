Collins Fai pardonne à son "agresseur" : "Ca arrive, bonne chance pour la suite du tournoi !"

Steeve Yago aurait pu ne rester que 40 secondes sur le terrain lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique entre le Cameroun et le Burkina Faso : le défenseur burkinabé a découpé Collins Fai, mais n'a écopé que d'un carton jaune. Conscient de la dangerosité de son geste, il s'est cependant excusé via les réseaux sociaux.

"Pas le résultat attendu pour ce premier match de la CAN 2021. Je tiens à m'excuser auprès de Collins Fai pour mon tacle dangereux en début de match", écrit le joueur de l'Apollon Limassol. Le latéral du Standard lui a répondu : "Ca arrive ! Bonne chance pour la suite du tournoi", lance Fai, beau joueur.

It happens @steeveyago good luck for the rest of the tournament ✌🏾♥️ https://t.co/aCiphV3Ewv