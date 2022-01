Le FC Barcelone aurait pensé à ... Oscar

Oscar a quitté Chelsea en 2016, il y a déjà plus de cinq ans. Le médian brésilien y est toujours payé rubis sur ongle, son contrat s'étendant jusqu'en 2024. Mais un retour en Europe est désormais évoqué.

Lorsque le gouvernement chinois a décidé de placer un plafond salarial réduisant considérablement les émoluments gargantuesques que les clubs de Chinese Super League pouvaient offrir à leurs stars étrangères, une exception avait été indiquée : les contrats signés avant la mise en place de cette nouvelle règle resteraient inchangés. Oscar (30 ans), qui évolue au Shanghai SIPG depuis 2016 et son départ de Chelsea, reste donc payé environ 25 millions d'euros par an jusqu'au terme de son contrat, en 2024.

Mais un retour en Europe n'est plus impensable, et d'après Marcelo Bechler (qui avait à l'époque révélé le départ de Neymar pour le PSG), le FC Barcelone aurait contacté l'ancien meneur de jeu de Chelsea. Le Barça n'en serait pas à son coup d'essai puisque Paulinho avait à l'époque quitté la Chine pour la Catalogne, avec succès. Problème : les Blaugrana ne peuvent recruter qu'à coût "nul", au vu de leur situation financière. Et même si une solution était trouvée, le salaire du joueur est ingérable pour le Barça ...