Le Cameroun s'offre le premier festival de la CAN, avec deux assists de Collins Fai

Après une première journée de rencontres de poules peu spectaculaire, le Cameroun a remporté son deuxième match en faisant le spectacle.

Le Cameroun, pays-hôte, était venu à bout du Burkina Faso lors de son premier match (1-0), et a continué son sans-faute en réalisant qui plus est le premier carton de cette CAN jusque là peu spectaculaire. Les Lions Indomptables ont écrasé l'Ethiopie (4-1), avec deux assists du latéral du Standard Collins Fai sur leurs deux premiers buts. Toko-Ekambi (11e) et Aboubakar (53e) répondaient ainsi au rapide but d'ouverture de Hotessa dès la 4e. Les mêmes Aboubakar et Toko-Ekambi faisaient 3-1 (55e) et 4-1 (67e), l'Anversois Martin Hongla délivrant l'assist sur ce dernier but camerounais.

Côté belgicains, Michael Ngadeu a joué toute la rencontre en défense centrale ; Fai et Hongla étaient également titulaires. Le Malinois Samuel Gouet est resté sur le banc.