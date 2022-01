Touché par le Covid-19, Seraing vise l'exploit contre l'Union : "Batailler sans avoir toutes nos armes à disposition contre l'épouvantail de ce championnat"

Ce samedi soir, le RFC Seraing affrontera l'Union Saint-Gilloise lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Louis Garcia ne pourra pas compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception de l'Union Saint-Gilloise. "Malheureusement, nous sommes touchés par le Covid-19. Nous l'étions déjà la semaine dernière, mais ce jeudi matin nous n'avons pas eu de bonnes nouvelles. Des joueurs importants de l'équipe sont positifs. Il y aura à nouveau des tests ce soir. Il y a un nouveau protocole au sein de la Pro League pour un report de match. Il faut sept joueurs touchés qui ont eu au moins 30% de temps de jeu soit 567 minutes disputées. Chez nous, peu de joueurs ont disputé autant de temps de jeu étant donné que ce sont les mêmes qui ont joué depuis le début de la saison. C'est doublement pénalisant pour nous car nous avons seulement 14 joueurs dans notre groupe qui compte plus de 30% de temps et deux (Cissé et Jallow) disputent la CAN au Cameroun. Il nous reste donc 12 joueurs concernés, et il faudrait que sept soient positifs pour obtenir un report... Il est évident que nous ne serons pas au complet samedi", a confié le coach de Seraing en conférence de presse sans nommer les joueurs infectés.

"L'Union Saint-Gilloise marche sur l'eau"

Le technicien français reste tout de même confiant et veut y croire contre l'Union Saint-Gilloise. "Nous venons d'effectuer deux semaines fantastiques avec le groupe : un bon stage hivernal et un bon match de préparation même si nous restons préoccupés par le coronavirus à l'approche du match. Quoiqu'il arrive, nous allons mettre notre coeur sur le terrain et beaucoup de détermination. Nous allons essayer de jouer avec de la personnalité et batailler sans avoir toutes nos armes à disposition contre l'épouvantail de ce championnat. L'Union Saint-Gilloise marche sur l'eau, est impressionnante et maîtrise parfaitement son 3-5-2. Ils ont un duo d'attaque phénoménal avec Undav et Vanzeir", a souligné l'ancien coach de Nancy avant de poursuivre.

"Nous allons faire le maximum et jouer cette rencontre comme un match de Coupe. Nous visons donc l'exploit. Dans notre quête du maintien, c'est un match bonus d'affronter le leader maintenant. Le club bruxellois est largement favori. Toutefois, au match aller, Seraing avait dominé l'Union en première période. Nous allons nous appuyer là-dessus et essayer de les contrarier dans la mesure du possible", a conclu Jean-Louis Garcia.